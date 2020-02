Pabianice w Łódzkim Związku Metropolitalnym - to dodatkowe pieniądze dla miasta

Park of Poland: atrakcje, ceny. Zobacz jak wygląda

PARK OF POLAND takiego miejsca rozrywki jeszcze w Polsce nie było. Najdłuższa zjeżdżalnia w Europie, drugi co do wielkości park wodny na naszym kontynencie. A wszystko 70 kilometrów od Łodzi, na trasie do Warszawy. Otwarcie Park of Poland we Wręczy koło Mszczonowa odbędzie się 20...