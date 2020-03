Pies Szagi, który nigdy nie był na spacerze, znów ma problemy - tym razem chodzi o kręgosłup

Smutne szczenięce lata

3-letni Szagi jakiś czas temu został odebrany właścicielom, którzy nieprawidłowo się nim zajmowali. Pies ponoć od urodzenia nie wychodził na spacer, bo bał się, a właściciel nie chciał go stresować. Losem zwierzęcia zainteresowała się Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury z Pabianic. Pies trafił do domu tymczasowego, gdzie odżył, wypiękniał i uczył się normalnego psiego życia. Niestety - wymaga pomocy weterynarza.

Diagnoza

Szagi to młody pies, który lubi chodzić. Zdarzało mu się biegać, ale robił to niechętnie. Czasem przewracał się. Wolontariusze fundacji postanowili wybrać się z czwornogiem na konsultację ortopedyczno - neurologiczną. Okazało się, że jego problemy mogą wynikać z jakiejś wady nabytej i wrodzonej. Do dokładnej diagnozy potrzebna jest kosztowna tomografia...

- Badanie można wykonać w naszej okolicy szybko, bo jest łatwo dostępne. Ale koszt to 1100zl za kręgosłup i głowę, dlatego musimy za chwilę wystartować ze zbiórką, bo inaczej nie damy rady. Niewykluczone, że już poza Łodzią będzie trzeba szukać rezonansu - alarmują wolontariusze.