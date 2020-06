Po 4 latach Bruno z Pabianic wreszcie znalazł dom. Teraz szukają domu dla seniora ZDJĘCIA

Bruno w domu

8-letni Bruno połowę życia spędził w schronisku. Jedna z wolontariuszek uparła się, że znajdzie mu nowy dom. Walczyła o to przez 4 lata i udało się! Zamieszkał razem z innym psiakiem.

- Jedni marzą o podróżach, inni o brylantach a ja zwyczajnie po ludzku marzyłam o domu dla tego psa i to marzenie właśnie się spełniło. Bruno ma dom i to ma dom idealny - opowiada Magda Piechowska. - Przygarnęli go ludzie świadomi tego, że pies bywa niebezpieczny, nie poddali się, gdy pierwszego dnia psy rzuciły się na siebie, a także gdy Bruno warczał na nich nie pozwalając się ruszyć. Rozumieli, że to jego pierwszy dzień na tej ich wspólnej planecie i miał prawo się zestresować i pogubić.

Już drugiego dnia od adopcji psy biegały razem i polubiły się.