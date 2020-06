Po remoncie ul. Warszawskiej autobus Z41 wrócił na starą trasę

Z41 po staremu

Zakończyła się przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Rzgowskiej do granic miasta. W związku z tym autobus linii Z41 z Pabianic do Łodzi może wrócić na swoją trasę.

Z41 pojedzie ul. Warszawską aż do pętli Duży Skręt i do granicy z Ksawerowem, a następnie do Łodzi.

Na ul. Warszawskiej będą następujące przystanki: Warszawska/Nawrockiego (w stronę Łodzi przystanek na ul. Warszawskiej znajduje się za skrzyżowaniem z ul. Nawrockiego), Warszawska/Tkaniny Techniczne, Warszawska/Duży Skręt, Warszawska/Dąbrowa.

Nowe limity pasażerów

OD 1 czerwca więcej osób może podróżować miejskimi autobusami. To maksymalnie 47 osób, czyli 50% miejsc siedzących i stojących.

- W przypadku autobusów przegubowych MPK-Łódź obsługujących linię Z41 limit liczby przewożonych pasażerów będzie wynosił od ok. 67 do ok. 86, w zależności od typu pojazdu. Autobusy jednoczłonowe, które obsługują kursy niedzielne, mogą zabrać od ok. 43 do ok. 52 osób - wylicza Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Autobusami ZKM Łask z Pabianic do Łasku, czyli linią D, może pojechać do 47 pasażerów. Minibusami ZKM Łask do 15 osób.