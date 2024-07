Lipiec 2024 w Pabianicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Znamy już laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2023 we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. W naszej galerii znajdziecie ich zdjęcia i informacje za co zostali nominowani do nagrody.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło o godzinie 15:50 na drodze krajowej 70 między Nieborowem a zjazdem na autostradę A2. Na miejscu zginęły cztery osoby.

Czterech diakonów Archidiecezji Łódzkiej, w skład której wchodzą także parafie z naszego regionu, przyjęło w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi święcenia kapłańskie.

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS, to kandydaci z Łódzkiego, którzy zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Sondażowe wyniki z EXIT POLL pokazują, że prawdopodobnie zdobył go także Marek Belka z Lewicy, ale nie jest to jeszcze pewne. Frekwencja w Łódzkiem wyniosła 39,5%.