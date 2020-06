Pomnik "bojowników" z innej perspektywy. Takiego go nie widzieliście ZDJĘCIA

Pomnik Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe, który stoi na Starym Rynku w Pabianicach, możemy zobaczyć z innej perspektywy. Zwykły przechodzień nie ma okazji przyjrzeć się mu aż tak dokładnie.

To dzięki ekspertyzom, które przeprowadzano podczas przygotowań do jego wyburzenia.

Pomnik zgodnie z ustawą dekomunizacyjną miał zniknąć do końca marca 2018 r. Ale miasto nie mogło go wyburzyć, bo nie zgadzał się na to konserwator zabytków (proponował przeniesienie, które ze względu na gabaryty było niemożliwe). Jego decyzji też nie można było się sprzeciwić. Wreszcie zdjęto pomnik z ewidencji zabytków, a miasto ogłosiło przetarg - wtedy wpłynęło zawiadomienie do prokuratury, co znów wstrzymało „machinę”.

Zawiadomienie złożyli politycy pabianickiego SLD, bo ich zdaniem konserwator zabytków naruszył przepisy zdejmując go z ewidencji zabytków i motywując to tym, że zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Prokuratura nie dopatrzyła się tu jednak znamion przestępstwa. Sprawa trafiła do sądu.