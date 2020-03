Poranne kursy Z41 nie były dziś realizowane - zamieszanie

Dziś w godz. 3.30 - 5.30 strajkowali pracownicy łódzkiego MPK, który obsługuje autobus linii Z41 z Pabianic do Łodzi. W związku z tym w tych godzinach żadne kursy nie były realizowane, również autobusu linii Z41.

Pabianiczanie od rana mogą mieć problem z dotarciem na czas do pracy. Do tej pory mogą pojawić się opóźnienia w kursowaniu autobusu do Łodzi.

O sytuacji późnym wieczorem poinformował pabianicki magistrat.

"W związku z akcją protestacyjną, którą związki zawodowe działające w MPK - Łódź zamierzają przeprowadzić 5 marca w godz. 3.30 - 5.30, mogą wystąpić problemy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Za utrudnienia przepraszamy" - czytamy na Facebooku MPK.