Prasówka tygodniowa z 12.05.2024 w Pabianicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Co wydarzy się w Twoim życiu w nadchodzącą sobotę i niedzielę. Sprawdź, co mówią gwiazdy i przygotuj się na ewentualne zmiany - pozytywne i negatywne. Oto horoskop na weekend 11-12 maja dla wszystkich znaków zodiaku.

Witajcie w nowym tygodniu pełnym niezwykłych możliwości i wyzwań! Gwiazdy ponownie zapraszają nas do fascynującej podróży przez kosmiczne przeznaczenie. Czy macie gotowość, by przyjąć to, co los ma w zanadrzu? Karty Tarota na siedem dni tygodnia dla: Baran, Byk, Bliźnięta, Waga, Rak, Panna, Wodnik, Lew, Ryby, Skorpion, Strzelec, Koziorożec.

Oto mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, ale też kobiet, ściganych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi i podległe jej w terenie jednostki. Widziałeś ich? Daj znać policji!