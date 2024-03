Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Pabianicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy liderów z każdego z powiatów w województwie łódzkim w kategorii Ona i On razem więcej niż 7 lat. Głosowanie kończy się 20 marca o godzinie 20.00.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pabianicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wybuch butli z gazem doszczętnie zniszczył budynek gospodarczy w Gadce Starej koło Rzgowa w powiecie łódzkim wschodnim. Do wybuchu doszło w poniedziałek, 11 marca, przed południem. Gruzy przysypały właściciela posesji. Ratowało go 15 zastępów straży pożarnej z Łodzi i powiatu łódzkiego-wschodniego. W stanie ciężkim trafił do szpitala im. Kopernika w Łodzi.

To było coś niesamowitego! W doliczonym czasie gry widzewiak Fran Alvares pokonał bramkarza Legii Warszawa Dominika Hładuna i podopieczni trenera Daniela Myśliwca wygrali mecz z odwiecznym rywalem 1:0! Po golu na stadionie przy Piłsudskiego zapanowało prawdziwe szaleństwo.