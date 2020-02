Przedszkolaki z Pabianic będą mieć oczyszczacze powietrza!

W ramach walki ze smogiem postanowiono zadbać o pabianickich przedszkolaków.

W 12 przedszkolach podlegających miastu Pabianice pojawią się oczyszczacze powietrza. Każda placówka otrzyma jeden.

- Na wniosek prezydenta przekaże je wkrótce umową darowizny Urząd Marszałkowski - zaznacza Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Oczyszczacze będą to urządzenia wyposażone w trzy filtry, służące do usuwania z powietrza m.in. wirusów, grzybów, bakterii, roztoczy, pyłków i smogu. Taki oczyszczacz może także monitorować jakość powietrza przez całą dobę, jest przenośny, prosty w obsłudze i cichy, co jest ważne, aby nie zakłócać zajęć.

Oczyszczacze powietrza otrzymają przedszkola numer: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16.