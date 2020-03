Pinki urodzony ok. lipca 2019 r. Bardzo pozytywny i radosny pies. Uwielbia zabawy z innymi psami. Bardzo lgnie do człowieka, kolana człowieka to jego miejsce na ziemi, uwielbia być głaskany. Potrafi chodzić na smyczy, jednak jest bardzo energiczny.

Wolontariusze Schroniska dla zwierząt w Pabianicach