Radny Antoni Hodak zrezygnował z przynależności do PiS

Teraz radny sam postanowił złożyć rezygnację. Przesłał pismo na adres elektroniczny biura senatora Macieja Łuczaka, do wiadomości centrali partii w Warszawie, za potwierdzeniem wiadomości. Miał dość niepewności, gdyż w ostatnich miesiącach nie udało się mu uzyskać informacji odnośnie jego aktualnego statusu w partii PiS.

- Nikt się ze mną w tej sprawie nie kontaktował w celu oznajmienia decyzji bądź próby zrozumienia działań, które stały się dla władz lokalnych podstawą, by skierować wniosek o wykluczenie z partii do Zarządu Okręgowego. Chcąc uzyskać informacje na temat swojego aktualnego statusu w partii, miałem zamiar przesłać pocztą elektroniczną bądź tradycyjną wiadomość do Zarządu Okręgu, zawierającą stosowne zapytanie. Okazało się to niewykonalne z uwagi na obiektywną niemożność odnalezienia adresu elektronicznego lub fizycznego, związanego z Zarządem Okręgu nr 11 Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też, w dniu 15 lutego br. wysłałem wiadomość poprzez Facebooka do Przewodniczącego Zarządu Okręgu Grzegorza Schreibera, który pomimo, że treść odczytał, do tej pory nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi - wyjaśnia Hodak.