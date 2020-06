Remont torowiska w Pabianicach. Co się teraz dzieje?

15 czerwca nastąpiło przejęcie placu budowy przez wykonawcę modernizacji linii tramwajowej numer 41 w Pabianicach i Ksawerowie.

Nie oznaczało to jednak rozpoczęcia prac. Na to wykonawca ma 14 dni (do końca czerwca). Na razie ustawiono znaki drogowe, które są zasłonięte. Informować będą o zmianach organizacji ruchu. W planach jak zamknięcie ulic poprzecznych (co drugich) wzdłuż ul. Łaskiej od pętli przy ul. Wiejskiej do "Zielonej Górki", bo właśnie na tym odcinku przeprowadzony zostanie pierwszy etap prac (nie licząc rozbiórki torowiska, czego dokonano już miesiące temu).

Kolejne odcinki do remontu to:

- ul. Warszawska od pętli Duży Skręt do ul. Widzewskiej (granica z Ksawerowem)

0 ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Łaską do ul. Piłsudskiego, ul. Zamkowa, Warszawska i Stary Rynek od ul. Piłsudskiego do ul. Poprzecznej oraz ul. Warszawska od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ulicami Sikorskiego i Nawrockiego