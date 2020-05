Remont ulicy Zamkowej w Pabianicach będzie opóźniony

Przesunięty termin z powodu wirusa

Z powodu epidemii koronawirusa wielkiej modernizacji linii tramwajowej numer 41 w Pabianicach i Ksawerowie nie uda się ukończyć w terminie. Pierwotnie przebudowa głównej ulicy Pabianic wraz z torowiskiem, także w Ksawerowie, miała potrwać do września 2021 roku. Teraz mówi się o nawet 4 miesiącach opóźnienia, co przedłużyłoby prace do 2022 roku.

- Wykonawca może mieć problem z dostępem do różnych instytucji, od których musi uzyskiwać pewne pozwolenia. Problem wystąpił także z dostępnością do pewnych materiałów, np. do podstacji, które drogą morską sprowadzane są z zagranicy. Opóźni to prace o 2-4 miesiące – powiedział Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic.

Zadeklarował także, że jeszcze w maju ma ruszyć kolejny etap prac. W poprzednim torowisko zostało zdemontowane w Ksawerowie. Teraz przyszła pora na demontaż torowiska z ul. Zamkowej.