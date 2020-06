Robert Biedroń znów przyjechał do Pabianic ZDJĘCIA

To już druga wizyta w Pabianicach kandydata Lewicy na prezydenta RP. Robert Biedroń ponownie zawitał do naszego miasta.

Z wyborcami spotkał się na płycie Starego Rynku.

- To nie jest Polska wolności. To jest Polska pogardy. Dzisiaj z tego miejsca mówimy - musimy to zmienić. Pociąg musi wjeżdżać do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy. Dzisiaj z Pabianic wysyłamy jasny sygnał do tych wszystkich, którzy stracili nadzieję. Którzy mamieni byli, że jak zmienimy PO na PiS albo PiS na PO, to w Polsce coś się zmieni, a nic się nie zmieniało. Likwidowali szkoły, likwidowali szpitale. Likwidowali połączenia autobusowe i kolejowe. Dzisiaj chcemy to zmienić i musimy to zmienić - przemawiał Robert Biedroń.

