Ronda w Pabianicach. Ile ich już mamy, a gdzie są potrzebne?

Będziemy segregować na trzy frakcje zamiast pięć? Nowy pomysł ministerstwa

Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - N...