Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy linii tramwajowej numer 41

W marcu wykonawca modernizacji linii tramwajowej numer 41 w Pabianicach i Ksawerowie rozpocznie kolejny etap prac. Tym razem, tak jak zapowiadano wcześniej, torowisko będzie zdemontowane w Ksawerowie.

Wcześniej w Pabianicach rozebrane zostało torowisko wzdłuż ul. Łaskiej oraz wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Rzgowskiej do ul. Sikorskiego i od wylotu z miasta do pętli Duży Skręt. To odcinki, gdzie torowisko biegnie obok jezdni - tak jest też w Ksawerowie. W kolejnym etapie rozbierane ma być torowisko w Pabianicach pomiędzy ulicami Zieloną a Sikorskiego, czyli tam, gdzie biegnie już środkiem ulicy, pomiędzy jezdniami.

W związku z pracami w Ksawerowie od 1 marca z ul. Łaskiej w Pabianicach aż do pl. Niepodległości w Łodzi pabianiczanie dojadą jednym autobusem linii Z41, obsługiwanym przez MPK. Zaś tramwaj linii 41, który od grudnia jeździł skróconą trasą od ul. Cegielnianej w Ksawerowie do pl. Nieodległości w Łodzi, zostaje zawieszony. Mieszkańcy Pabianic nie będą już musieli przesiadać się z autobusu w tramwaj, aby dotrzeć do Łodzi. Od poniedziałku do soboty kursować mają autobusy przegubowe, aby pomieścić jak najwięcej pasażerów.