Szpital wystawił na sprzedaż kultowego malucha

Pabianickie Centrum Medyczne wystawiło na sprzedaż turkusowego fiata 126p.

Samochód służył do odśnieżania terenu szpitala oraz do usuwania liści, ale teraz grozi mu złomowisko. Pojazd ma zamontowany z przodu pług do odśnieżania, ale jego mechanizm został uszkodzony.

Szpital z przykrością żegna malucha. Wystawiony został za cenę 2 tys. zł, ale podlega ona negocjacji.

Auto jest sprawne, da się nim jeździć. Szpital ma nadzieję, że znajdzie się jednak jakiś wielbiciel maluchów, który zechce go kupić i odnowić.

Może ktoś z was zechce uratować maluszka? Zobaczcie zdjęcia.