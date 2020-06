To najważniejszy i największy remont w historii Pabianic. Harmonogram modernizacji linii tramwajowej 41

Prace kosztować będą ponad 173 mln zł i potrwają do końca 2021 roku. Co nas czeka?

Wielkimi krokami zbliża się modernizacja linii tramwajowej numer 41 w Pabianicach i Ksawerowie. W obu miastach remontu doczeka się przede wszystkim zniszczone torowisko, a w Pabianicach przebudowana zostanie również większość głównej ulicy. Szykuje się wielomiesięczny remont i utrudnienia. Takiej inwestycji w Pabianicach jeszcze nie było. Harmonogram prac - pierwszy odcinek 15 czerwca wykonawca, którym jest konsorcjum firm Progreg InfraCity, MPK Łódź oraz Włodan, przejmuje plac budowy. Od tego momentu będzie mieć 14 dni na rozpoczęcie prac. Pierwszy remontowany odcinek to ul. Łaska od pętli przy ul. Wiejskiej do skrzyżowania Łaska/Zamkowa/Partyzancka/Wspólna. To fragment liczący 1,4 km długości. Na początku nie będzie działo się zbyt wiele - będą to głównie prace przygotowawcze. Wykonawca będzie także wprowadzać nową organizację ruchu. Zamknięte mają być wszystkie ulice poprzeczne, ale na razie wykonawca nie podaje konkretnego dnia, w którym to nastąpi.

- Ustawimy znaki, które na razie będą zasłonięte. Będziemy prowadzić prace geodezyjne, zabezpieczać zieleń. Do wakacji nie chcemy zamykać ulic poprzecznych i skrzyżowań. Potem planujemy zamykać co drugie skrzyżowanie, żeby aż tak bardzo nie utrudniać życia mieszkańcom - mówi Rafał Sąciński, prezes zarządu spółki Progreg InfraCity. Na ul. Łaskiej torowisko jest wydzielone, więc tu utrudnienia powinny być najmniejsze. Następnym remontowanym odcinkiem będzie fragment ul. Warszawskiej od pętli Duży Skręt do ul. Widzewskiej (granica z Ksawerowem). Kolejne odcinki w ścisłym centrum W trzecim etapie wykonawca wejdzie do ścisłego centrum. Odcinek głównej ulicy miasta biegnący przez całe centrum podzielony będzie na trzy mniejsze: ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Łaską do ul. Piłsudskiego, ul. Zamkowa, Warszawska i Stary Rynek od ul. Piłsudskiego do ul. Poprzecznej oraz ul. Warszawska od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ulicami Sikorskiego i Nawrockiego.

Tu prace mają ruszyć na przełomie sierpnia i września. Czwartym fragmentem do remontu będzie ul. Warszawska od skrzyżowania z Sikorskiego i Nawrockiego do pętli Duży Skręt, a piąty obejmie także Ksawerów, czyli od Dużego Skrętu do Małego Skrętu (granica Ksawerowa i Łodzi). Terminy Przez epidemię koronawirusa termin zakończenia wydłuży się o 90 dni i prace mają zakończyć się pod koniec 2021 roku. Koszt prac to 173 mln zł, w tym blisko 100 mln zł dofinansowań. Zakres prac Główna ulica Pabianic zyska nową jezdnię, która będzie mieć po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Po środku znajdzie się wspólny pas autobusowo - tramwajowy. Z ul. Zamkowej zostanie zerwana stara kostka brukowa. Na przystankach pojawią się tablice elektroniczne, które poinformują pasażerów o aktualnym czasie przyjazdu autobusu lub tramwaju.

Wzdłuż ulicy Zamkowej i Stary Rynek wybudowana zostanie asfaltowa droga rowerowa. Przebudowana będzie pętla tramwajowa przy ul. Wiejskiej, a w okolicy pętli Duży Skręt powstanie parking rowerowy. Co już zrobiono? W grudniu 2019 r. zdemontowano trakcję. Od grudnia 2019 roku do lutego 2020 rozebrano torowisko na pętli przy ul. Wiejskiej, wzdłuż ul. Łaskiej, Warszawskiej od ul. Rzgowskiej do ul. Sikorskiego i od wylotu z miasta do pętli Duży Skręt. Od marca z Pabianic do Łodzi kursuje autobus zastępczy Z41 (wcześniej kursował tylko przez Pabianice, a od granicy z Ksawerowem do Łodzi jeździł tramwaj linii 41).

