To ostatnie dni, kiedy można zobaczyć w Pabianicach tę rzeźbę ZDJĘCIA

O wystawie

Wystawę rzeźby "Refleksja" można oglądać w Europejskim Parku Rzeźby A&A w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego.

Rzeźbę wyeksponowano w stawie, a jej autorem jest Tomasz Koclęga. Dzieło ma wymiary 4,5 mX2,5mX2m, a wykonana jest z materiałów takich jak żywica poliestrowa, mata szklana, topcoat poliestrowy.

- Rzeźba powstała w 2018 roku i eksponowana była wcześniej w Parku na Zamku w Mosznie. W Europejskim Parku Rzeźby można było ją podziwiać przez rok w ramach wystawy czasowej. Przedstawia stylizowaną głowę ludzką, sprawiającą wrażenie do połowy zatopionej w wodzie. Autor za jej pośrednictwem nawiązuje do relacji człowieka z naturą. Jest to główny motyw twórczości artysty - opowiada Dorota Tomaszewska z Europejskiego Parku Rzeźby.

- W swoich pracach koncentruję się na człowieku. Interesuje mnie analizowanie ludzkich postaw, zachowań, emocji. W ,,poetyckich formach” - przedstawianych nie wprost – szukam obszarów ludzkiej wrażliwości, ludzkich pragnień, trosk czy energii, które na mnie oddziałują - mówi Tomasz Koclęga.