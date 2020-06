Ulica Kilińskiego gotowa w 66%. Uda się zakończyć prace w terminie? ZDJĘCIA

Droga numer 485 - postęp prac

Pod koniec sierpnia zakończy się przebudowa fragmentu ulicy Kilińskiego (od ul. Grobelnej do rzeki Pabianki) oraz wzdłuż cmentarza i dalej ul. Jutrzkowickiej aż do ul. Świetlickiego. To część przebudowy drogi wojewódzkiej numer 485.

- Zaawansowanie robót wynosi ok. 66%. Wykonano prawie 1,6 km jezdni w warstwie bitumicznej i ok 50% chodników – mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Teraz układana jest konstrukcja jezdni na odcinku ul. Kilińskiego od mostu do ok. 150 metrów przed ulicą Świetlickiego (wzdłuż cmentarza). Ułożono już także 50% chodników.

- Lada dzień rozpoczną się roboty rozbiórkowe mostu na rzece Pabiance. Na odcinku drogi wojewódzkiej od ul. Grota-Roweckiego do ul. Świetlickiego wykonano już blisko 60% drogi rowerowej. Prowadzone są również roboty przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Świetlickiego w kierunku Bychlewa – dodaje Marcin Nowicki.

Utrudnienia

Nadal ul. Kilińskiego zamknięta jest na odcinku 50 metrów w okolicy mostu. Ruch wahadłowy wprowadzono na ul. Grota Roweckiego, przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego, przez co na ul. Grota Roweckiego korki tworzą się od ul. Mariańskiej aż do ul. Bugaj.