Uwaga! Przez remont w Łodzi zmieni się trasa autobusu nocnego

Od lutego rusza remont skrzyżowania al. Politechniki i ul. Wróblewskiego w Łodzi. Prace mają potrwać do końca lutego.

W związku z remontem zmieni się trasa autobusu nocnego linii N4B z Pabianic do Łodzi. Zmiana zostanie wprowadzona już w nocy z 31 stycznia na 1 lutego.

Autobusy linii N4B z pętli Stoki Skalna dojadą stałą trasą do ulicy Żeromskiego, a dalej pojadą ulicami: Radwańską i Wólczańską do Sieradzkiej, a następnie stałą trasą do Pabianic. Zmiana obowiązuje tylko w jednym kierunku.

Nieczynne będą przystanki: Politechniki/Radwańska (kampus PŁ), Wróblewskiego/Politechniki (kampus PŁ).

Na trasie pojawią się za to dodatkowe przystanki: Radwańska/Politechniki, Radwańska/Wólczańska, Wólczańska/Skorupki, Wólczańska/Czerwona.