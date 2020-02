W całym województwie strażacy interweniowali 246 razy!

Odkąd rozhulał się orkan Sabina, od godz. 15 w niedzielę do wtorku do godz. 9 w całym województwie strażacy intereniowali 246 razy. Do dwóch poważnych wypadków doszło w powiatach łęczyckim i łaskim. W Teodorach pod Łaskiem drzewo przewróciło się na fiata punto, którym jechała 23-letnia kobieta. Zabrano ją do szpitala.

W powiecie pabianickim odnotowano ok. 10 niegroźnych interwencji, m.in. w Dobroniu, gdzie drzewo pochyliło się nad ulicą Robotniczą, opierając się o słup energetyczny i linie wysokiego napięcia.

W Łodzi strażacy interweniowali aż 32 razy. Głównie wyjeżdżali do konarów drzew przewróconych na ulicę. Do poważnego wypadku spowodowanego wichurą doszło wczoraj na ulicy Łagiewnickiej. Drzewo przewróciło się na jadące renault megane, którym kierował 27-latek, a podróżowała z nim 22-letnia kobieta i 1,5-roczny chłopczyk. Ranny został kierowca - zabrano go do szpitala w Zgierzu. Drzewo upadło na maskę samochodu, omijając przednią szybę. Kierowca oraz pasażerowie mieli wiele szczęścia.