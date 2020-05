W Pabianicach przedszkola nie będą otwarte od 6 maja

Realną datą otwarcia jest 11 maj

Kiedy otworzą przedszkola i żłobek? Pabianickie przedszkola nie zostaną otwarte 6 maja (środa). Placówki mają zacząć funkcjonować od 11 maja, tak jak Żłobek Miejski. - Wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek poleciła dyrektorom skontaktować się telefonicznie ze wszystkimi rodzicami czy są gotowi posłać dziecko do placówki. Od uzyskanych informacji będzie zależała decyzja, które przedszkola zostaną otwarte. Wstępnie szacuje się, że do przedszkoli wróci ok. 350 dzieci - mówi Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Placówkom, które zdecydują się na otwarcie, miasto przekaże maseczki, płyny do dezynfekcji i inne środki ochrony. Niektóre przedszkola już zadeklarowały, że od 11 maja ponownie ruszają. Które przedszkola będą otwarte? Od 11 maja otwarte ma zostać m.in. Przedszkole Miejskie numer 5 w Pabianicach mieszczące się przy ul. Zamkowej 48. Chęć otwarcia deklaruje również (za pośrednictwem stron internetowych bądź Facebooka) Przedszkole Miejskie numer 3 przy ul. Moniuszki 163 oraz Przedszkole Miejskie numer 6 przy ul. Warszawskiej 53. Otwarcie ogłosiły również przedszkola numer: 2, 8, 11, 12, 14.

Nowe zasady w przedszkolach Rodzice mają wiele pytań, więc niektóre placówki zamieszczają szczegółowe zasady bezpieczeństwa. I tak np. w Przedszkolu Miejskim numer 5 rodzic musi zgłosić chęć zapisania dziecka na zajęcia opiekuńcze co najmniej 2 dni robocze przed przyjściem dziecka do przedszkola. Wypełnia formularz pobrany ze strony internetowej, wysyła go mailem lub wrzuca do skrzynki przed przedszkolem i czeka na informację zwrotną. - Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki chorobotwórcze zarówno dla dzieci jak i pracowników przedszkola. Stosując się ściśle do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w naszych salach może przebywać ograniczona liczba dzieci, powierzchnia sal zabaw umożliwia na prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla 5 wychowanków w jednej grupie. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenia koronawirusem na terenie placówki - mówi Ewa Ogińska, dyrektor PM 5.

Obowiązują następujące procedury:

- Do przedszkola wchodzi jeden rodzin/opiekun, dorosły dezynfekuje ręce i ma mierzoną temperaturę.

- Dzieci nie mogą przynosić zabawek.

- W szatni może przebywać maksymalnie 2 rodziców. Zdejmuje dziecku odzież wierzchnią, a dziecko dalej samo wchodzi do sali.

- Rodzic cały czas musi mieć na twarzy maseczkę.

- Pracownik zaprowadza dziecko do łazienki, gdzie myje ręce.

- W przedszkolu dzieci nie noszą maseczek i rękawiczek.

- Dzieci kilka razy w ciągu dnia mają mierzoną temperaturę.

- W razie choroby dziecko będzie odizolowane. Powiadomieni będą rodzice i Sanepid.

- Dzieci chore nie będą przyjęte do przedszkola.

- Rodzice mogą rozmawiać z nauczycielami tylko drogą mailową i telefoniczną. A jak jest w innych przedszkolach w Pabianicach? Zasady przyjęcia są podobne. Dzieci także przebywać będą w placówce bez maseczek i nie mogą przynosić swoich zabawek. W Przedszkolu Miejskim numer 3 mają być 3 grupy. W sali zabaw łącznie przebywać może maksymalnie 12 dzieci.

"Przedszkole uruchamia taką ilość grup (maksymalnie 3) oraz przyjmuje taką liczbę dzieci , jaką liczbą nauczycieli/pomocy nauczyciela i powierzchnią poszczególnych sal dysponuje dyrektor, aby zapewnić właściwe warunki. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku braku możliwości zastąpienia nauczycieli PM 3 przez oddelegowanych z innych placówek, możliwe jest za zgodą organu prowadzącego całkowite zamknięcie przedszkola, aż do czasu ustąpienia przyczyn zamknięcia" - pisze w oświadczeniu dyrektor placówki. Z sal zabaw usunięte mają zostać te zabawki, których nie da się zdezynfekować. Sala zabaw będzie wietrzona co godzinę. Przy wejściu do budynku będzie strefa do odkażania rąk. Ponadto z dziećmi nie będzie można wyjść na zewnątrz i uruchomione będzie pomieszczenie zwane izolatorium.

Przedstawiono także procedury dotyczące pracowników PM nr 3. M.in. pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z dziećmi i nauczycielami, pracownicy muszą przebywać w odległości 1,5 metra od siebie, dezynfekować ręce itp. We wszystkich placówkach, które będą otwarte od 11 maja, obowiązuje podobny rygor sanitarny.

