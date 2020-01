Przy ulicy Łaskiej nie ma już torowiska

Modernizacja linii tramwajowej numer 41 ma pochłonąć ponad 173 mln zł, w tym blisko 100 mln zł dofinansowań.



Wzdłuż ul. Łaskiej zdemontowano już torowisko. Demontaż torów to również przebudowywany odcinek ul. Warszawskiej od pętli Duży Skręt do granic miasta. Wkrótce torowisko zniknie też z ul. Warszawskiej pomiędzy ulicami Sikorskiego a Rzgowską.



Pierwsze rozbiórki torów dotyczą tych odcinków głównej ulicy Pabianic, na których torowisko jest wydzielone tj. znajduje się obok jezdni. Wiosną demontaż ma przenieść się do Ksawerowa i na fragmenty ulicy w Pabianicach, gdzie torowisko biegnie pomiędzy jezdniami. Tutaj prace również mają być etapowane i podzielone na odcinki. Spowodują też dużo większe utrudnienia niż te obecne, które nie przeszkadzają kierowcom.



W związku z tą inwestycją (oraz połączoną z nią przebudową ul. Warszawskiej od pętli Duży Skręt do granic miasta) do marca zamiast tramwaju od przystanku Łaska/Wiejska w Pabianicach do ul. Cegielnianej w Ksawerowie kursuje autobus zastępczy MZK linii Z41. Przy ul. Cegielnianej trzeba przesiąść się w tramwaj linii 41, który dojeżdża do pl. Niepodległości w Łodzi. Obowiązują bilety łódzkie - w autobusie zastępczym i tramwaju (również Wspólny Bilet Aglomeracyjny i Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki). Od marca mają skończyć się przesiadki, bowiem całą tą trasą będą kursować autobusy przegubowe MPK.



Główna ulica Pabianic, czyli ulica Zamkowa-Stary Rynek-Warszawska zyska nową jezdnię, która będzie mieć po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Po środku znajdzie się wspólny pas autobusowo - tramwajowy (w ulicach Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskie). Z ul. Zamkowej zostanie stara kostka brukowa, na którą narzekają kierowcy. Na przystankach pojawią się tablice elektroniczne, które poinformują pasażerów o aktualnym czasie przyjazdu autobusu lub tramwaju.



Oprócz tego wzdłuż ulicy Zamkowej i Stary Rynek wybudowana zostanie asfaltowa droga rowerowa. Przebudowana będzie także pętla tramwajowa przy ul. Wiejskiej, a w okolicy pętli Duży Skręt powstanie parking rowerowy. Na skrzyżowaniach wprowadzony zostanie priorytet przejazdu dla tramwajów.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.