W związku z koronawirusem w Pabianicach zamykają placówki i instytucje

Od 12 marca decyzją premiera w całym kraju zamknięte będą placówki kulturalne i nie tylko.



W Pabianicach od 12 marca nieczynne będą:

Centrum Seniora Miejski Ośrodek Kultury (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku) Muzeum Miasta Pabianic Miejska Biblioteka Publiczna - wypożyczalnia czynna 11 marca do godz. 19, zaś filia dla dzieci i w szpitalu do godz. 17 hala koszykówki hala tenisowa wszystkie obiekty sportowe

Do piątku 13 marca czynne będą:

Placówka Wsparcia Dziennego Junior Warsztat Terapii Zajęciowej Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Środowiskowy Dom Samopomocy

KOMUNIKATY:

Centrum Seniora: "Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo zagrożone rozprzestrzenianiem się koronawirusa zawieszamy do odwołania wszystkie zajęcia sportowe (joga, aerobik, tai chi, capoeira, "Bądź w olimpijskiej formie") oraz MDM, zdrowy kręgosłup, tańce w kręgu, taniec towarzyski, zaj. relaksacyjne. Siłownia również jest wyłączona z funkcjonowania. W piątek 13.03. nie odbędzie się również miniatura poetycko-muzyczna z okazji Dnia Kobiet".



Muzeum Miasta Pabianic: "Szanowni Państwo, MKiDN informuje: "W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego." Oznacza to zamknięcie do odwołania wszystkich wystaw i anulowanie zaplanowanych wydarzeń. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco".