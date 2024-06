Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Gdzie można głosować w Pabianicach? Lista lokali wyborczych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 odbędą się już niedługo. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli zagłosować. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Prezentujemy listę lokali wyborczych w Pabianicach,spis lokali wyborczych w Pabianicach, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich możesz zagłosować. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Może Cię zainteresować Państwowa Komisja Wyborcza – co warto wiedzieć?

Lista lokali wyborczych w Pabianicach

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Pabianicach. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Dom Kultury „BARAK” PSM

adres: Bracka 27a, 95-200 Pabianice

numer komisji: 15 20 Stycznia od nr 30 do nr 62 – parzyste

gen. Aleksandra Arkuszyńskiego

Dobra od nr 28 do końca – parzyste

Dolna

Mała

Modra

Myśliwska od nr 5 do nr 35 – nieparzyste oraz od nr 16 do nr 54 – parzyste

Michała Ossowskiego

Podgórna

Podleśna od nr 2 do nr 16 – parzyste

Karola Prosnaka

Sporna

Szpitalna – nr nieparzyste oraz od nr 32 do końca – parzyste

Wschodnia od nr 1 do nr 47 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 38 – parzyste

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego

adres: Stanisława Moniuszki 132, 95-200 Pabianice

numer komisji: 4 15 Pułku Piechoty „Wilków”

Grunwaldzka

Hermanowska

Hetmańska

Husarska

Kasztelańska

Stanisława Kunickiego

Lecznicza

Miodowa

Stanisława Moniuszki od nr 146 do końca – parzyste oraz od nr 157 do końca – nieparzyste

Pawia

Przejazd

Rycerska

Skośna

Skrajna

Sosnowa

Ułańska

Wiejska od nr 19 do końca

Wileńska od nr 30L do końca – parzyste oraz od nr 45A do końca – nieparzyste

Wolnościowa

Wrzosowa

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego

adres: Stanisława Moniuszki 132, 95-200 Pabianice

numer komisji: 5 Garażowa

Jana Pawła II od nr 52 do końca

Łaska od nr 58 do nr 76 – parzyste

Stanisława Moniuszki od nr 112 do nr 126 – parzyste oraz od nr 113 do nr 139 – nieparzyste

Niecała

Odrodzenia od nr 1 do nr 9

Robotnicza od nr 1 do nr 10

Szarych Szeregów

Jędrzeja Śniadeckiego

Wileńska od nr 26 do nr 30K – parzyste oraz od nr 31 do nr 45 – nieparzyste

Zagajnikowa

Lokal Związku Nauczycielstwa Polskiego

adres: Jana Kilińskiego 8a, 95-200 Pabianice

numer komisji: 12 Bohaterów

Bugaj od nr 1 do nr 67 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 50 – parzyste

Ewangelicka

Grobelna

Kazimierza

Jana Kilińskiego

św. Maksymiliana Marii Kolbego

Mikołaja Kopernika – nr nieparzyste

Kościelna od nr 1 do nr 14

Tadeusza Kościuszki

Lipowa

Łąkowa od nr 1 do nr 18

Mariańska

Stanisława Moniuszki od nr 1 do nr 24

Gabriela Narutowicza

gen. Stefana „Grota” Roweckiego od nr 1 do nr 8

ks. Piotra Skargi od nr 1 do nr 37 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 30 – parzyste

Jana III Sobieskiego

Strażacka

Wąska

Zamkowa od nr 2 do nr 18 – parzyste

Młodzieżowy Dom Kultury

adres: gen. Kazimierza Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice

numer komisji: 7 Armii Krajowej

Bagatela

Chłodna

Bartosza Głowackiego

św. Jana – parzyste

Karniszewicka od nr 1 do nr 48

Kwiatowa

Lutomierska

Ogrodowa

Partyzancka od nr 17 do nr 49A – nieparzyste oraz od nr 18 do nr 54E – parzyste

Prosta

Pszeniczna

gen. Kazimierza Pułaskiego

Władysława Reymonta

św. Rocha od nr 14 do końca

Różana

Spółdzielcza

Szkolna

Romualda Traugutta

Tulipanowa

Zamkowa od nr 19 do nr 53 – nieparzyste

Zgoda

Żelazna

Stefana Żeromskiego

Ochotnicza Straż Pożarna

adres: Jutrzkowicka 85/87, 95-200 Pabianice

numer komisji: 25 Gospodarcza

Jasna

Jutrzkowicka

Pogodna

Polna

ks. Jerzego Popiełuszki

płk. Henryka Świetlickiego

Wodna

Zielna

Ziemna

Przedszkole Miejskie nr 13

adres: Mokra 19/23, 95-200 Pabianice

numer komisji: 24 Bugaj od nr 109 do końca

gen. Zygmunta „Waltera” Janke od nr 9 do nr 44

Popławska

Sienna

Smugowa od nr 22 do końca – parzyste oraz od nr 33 do końca – nieparzyste

Jadwigi Wajsówny

Przedszkole Miejskie nr 14

adres: Odrodzenia 10, 95-200 Pabianice

numer komisji: 3 Ludowa

Łaska od nr 47 do końca – nieparzyste oraz od nr 78 do końca – parzyste

Stanisława Moniuszki od nr 128 do nr 144 – parzyste oraz od nr 141 do nr 155 – nieparzyste

Odrodzenia od nr 10 do końca

Parkowa

Robotnicza od nr 11 do końca

Sportowa

Wiejska od nr 1 do nr 18

Przedszkole Miejskie nr 16

adres: Bugaj 58, 95-200 Pabianice

numer komisji: 17 Bugaj od nr 56 do nr 76 i od nr 90 do nr 96A – parzyste oraz od nr 69 do nr 75A – nieparzyste

gen. Stefana „Grota” Roweckiego od nr 9 do nr 21 – nieparzyste

Przedszkole Miejskie nr 2

adres: Cicha 26, 95-200 Pabianice

numer komisji: 11 Cicha od nr 21 do końca

Grabowa od nr 2 do nr 16 – parzyste

Kamienna

Jana Kochanowskiego od nr 23 do końca

Marii Konopnickiej od nr 39 do końca

Jana Matejki od nr 20 do końca

Stanisława Moniuszki od nr 26 do nr 86 – parzyste

Orla od nr 31 do końca

Piękna od nr 1 do nr 16

Południowa

Świętokrzyska od nr 1 do nr 17

Targowa od nr 1 do nr 19 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 16 – parzyste

Przedszkole Miejskie nr 6

adres: Warszawska 53, 95-200 Pabianice

numer komisji: 20 3 Maja

Bóźniczna

Bystra

Ciepła

Dębowa

Familijna

Kościelna od nr 15 do końca

Kręta

Ksawerowska

Lazurowa

Letnia

Miętowa

Miła

Modrzewiowa

Nastrojowa

Partyzancka od nr 76 do końca

Piaskowa

Jana Pietrusińskiego

Poprzeczna od nr 1 do nr 12

Promienna

Przyjazna

Radosna

Rajska

gen. Władysława Sikorskiego

ks. Piotra Skargi od nr 32 do nr 52 – parzyste

Szczęśliwa

Szewska

Warszawska od nr 1 do nr 69A i od nr 103 do końca – nieparzyste oraz od nr 50 do końca – parzyste

Widzewska

Wincentego Witosa

Zachodnia

Zaradzyńska od nr 1 do nr 38

Zdrojowa

Żwirki i Wigury od nr 18 do końca – parzyste oraz od nr 21 do końca – nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej

adres: Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice

numer komisji: 26 Piotra Bardowskiego – nr parzyste

Grabowa – nr nieparzyste oraz od nr 18 do końca – parzyste

Jana Pawła II od nr 1 do nr 28

Łąkowa od nr 19 do końca

Orla od nr 1 do nr 30

PCK

Piękna od nr 17 do końca

Potokowa

Stefanii Sempołowskiej

Tadeusza Świątka

Świętokrzyska od nr 18 do końca

Targowa od nr 18 do końca – parzyste oraz od nr 21 do końca – nieparzyste

Widok

Wierzbowa

Zacisze

Żabia

Żurawia

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej

adres: Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice

numer komisji: 6 Piotra Bardowskiego – nr nieparzyste

Cmentarna

Jana Pawła II od nr 29 do nr 51

Krakowska

Próżna

Średnia

Tkacka od nr 33 do końca – nieparzyste oraz od nr 42 do końca – parzyste

Toruńska od nr 36 do końca – parzyste oraz od nr 41 do końca – nieparzyste

Trębacka

Wileńska od nr 2 do nr 24A – parzyste

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-200 Pabianice

numer komisji: 9 Władysława Broniewskiego

Stanisława Moniuszki od nr 25 do nr 41A – nieparzyste

Henryka Sienkiewicza

Marii Skłodowskiej-Curie od nr 1 do nr 21 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 30 – parzyste

Ludwika Waryńskiego

Stefana kard. Wyszyńskiego

Zamkowa od nr 20 do nr 46 – parzyste

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki

adres: 20 Stycznia 9/13, 95-200 Pabianice

numer komisji: 13 20 Stycznia od nr 35 do nr 63 – nieparzyste

Bracka – nr parzyste oraz od nr 1 do nr 53 – nieparzyste

Bugaj nr 52/54

Narcyza Gryzla – nr parzyste oraz od nr 15 do końca – nieparzyste

Mikołaja Kopernika od nr 32 do końca – parzyste

Bolesława Nawrockiego nr 13 i 15

Owsiana

gen. Stefana „Grota” Roweckiego od nr 10 do nr 22 – parzyste

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki

adres: 20 Stycznia 9/13, 95-200 Pabianice

numer komisji: 14 20 Stycznia od nr 1 do nr 33A – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 28 – parzyste

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Boczna

Dobra od nr 9 do końca – nieparzyste

Narcyza Gryzla od nr 1 do nr 13 – nieparzyste

Mikołaja Kopernika od nr 2 do nr 30 – parzyste

Bolesława Nawrockiego nr 9, 9A, 11, 22, 22A, 22B, 24

Osiedlowa

ks. Piotra Skargi od nr 39 do nr 81 – nieparzyste

Spacerowa

Szpitalna od nr 2 do nr 30 – parzyste

Wschodnia od nr 40 do końca – parzyste oraz od nr 49 do końca – nieparzyste

Żytnia

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej

adres: Warszawska 65, 95-200 Pabianice

numer komisji: 21 Aleja NSZZ Solidarność

Dobra od nr 1 do nr 7 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 26 – parzyste

Graniczna od nr 1 do nr 33 – nieparzyste

Krzywa

Lwowska

Myśliwska od nr 2 do nr 14 i od nr 56 do końca – parzyste oraz od nr 1 do nr 3D i od nr 37 do końca – nieparzyste

Bolesława Nawrockiego od nr 1 do nr 7C – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 20 – parzyste

Ochocza

Rzgowska

ks. Piotra Skargi od nr 54 do końca – parzyste oraz od nr 81A do końca – nieparzyste

Słoneczna

Spokojna

Sybiraków

Warszawska od nr 71 do nr 101B – nieparzyste

Willowa

Wiosenna

Wołyniaków

Zaradzyńska od nr 39 do końca

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

adres: Tkacka 15, 95-200 Pabianice

numer komisji: 10 gen. Jarosława Dąbrowskiego od nr 30 do końca

Łaska od nr 32 do nr 56 – parzyste

Stanisława Moniuszki od nr 77 do nr 111 – nieparzyste oraz od nr 88 do nr 110 – parzyste

Nowa

Ostatnia

Tkacka od nr 1 do nr 31 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 40 – parzyste

Toruńska od nr 1 do nr 39 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 34 – parzyste

Wileńska od nr 1 do nr 29 – nieparzyste

Wysoka

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

adres: Mokra 28/34, 95-200 Pabianice

numer komisji: 16 20 Stycznia od nr 65 do nr 85 – nieparzyste

Bracka od nr 55 do końca – nieparzyste

Mokra – nr parzyste oraz od nr 25 do końca – nieparzyste

Bolesława Nawrockiego nr 17

19 oraz od nr 26 do nr 32 – parzyste

gen. Stefana „Grota” Roweckiego od nr 23 do końca

Smugowa od nr 1 do nr 31 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 20 – parzyste

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

adres: Mokra 28/34, 95-200 Pabianice

numer komisji: 22 20 Stycznia od nr 64 do końca – parzyste oraz od nr 87 do końca – nieparzyste

Borowa

Chabrowa

Chmielna

Ciasna

Drobna

Działkowa

Graniczna – nr parzyste oraz od nr 35 do końca – nieparzyste

gen. Zygmunta „Waltera” Janke od nr 1 do nr 8

Jesienna

Kolonijna

Końcowa

Nowowolska

Podleśna – nr nieparzyste oraz od nr 18 do końca – parzyste

Rydzyńska

Stara

Zakole

Żwirowa

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

adres: Mokra 28/34, 95-200 Pabianice

numer komisji: 23 Bugaj od nr 77 do nr 107 – nieparzyste oraz od nr 78 do nr 88A i od nr 96B do nr 108 – parzyste

Drewnowska

Gawrońska

gen. Zygmunta „Waltera” Janke od nr 45 do końca

Mokra od nr 1 do nr 23 – nieparzyste

Bolesława Nawrockiego od nr 21 do końca – nieparzyste oraz od nr 34 do końca – parzyste

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza

adres: Zamkowa 65, 95-200 Pabianice

numer komisji: 2 Batalionów Chłopskich

Mieczysława Brauna

Brzoskwiniowa

Cyprysowa

Czereśniowa

Karniszewicka od nr 49 do nr 103 – nieparzyste oraz od nr 50 do nr 114 – parzyste

Aleksandra Kostki-Napierskiego

Księżycowa

Logistyczna

Łaska od nr 1 do nr 25 – nieparzyste

Łączna

Adama Mickiewicza

Nieduża

Oliwkowa

Partyzancka od nr 1 do nr 16

Józefa Poniatowskiego

Składowa

Juliusza Słowackiego

Stanisława Staszewskiego

Szynkielewska

Śliwkowa

Warzywna

Wspólna od nr 1 do nr 31

Zamkowa od nr 55 do końca – nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza

adres: Zamkowa 65, 95-200 Pabianice

numer komisji: 8 Cicha od nr 1 do nr 20

gen. Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 do nr 29

Jana Kochanowskiego od nr 1 do nr 21

Marii Konopnickiej od nr 1 do nr 38

Łaska od nr 2 do nr 30 – parzyste

Jana Matejki od nr 1 do nr 19

Romualda Mielczarskiego

Stanisława Moniuszki od nr 43 do nr 75 – nieparzyste

Pomorska

Powstańców Warszawy

Marii Skłodowskiej-Curie od nr 23 do końca – nieparzyste oraz od nr 32 do końca – parzyste

Stanisława Wyspiańskiego

Zamkowa od nr 48 do końca – parzyste

Zielona

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

adres: Warzywna 6, 95-200 Pabianice

numer komisji: 1 Agrestowa

Akacjowa

Bociania

Brzozowa

Bukowa

Cedrowa

Chmielowa

Cisowa

Dereniowa

dr. Witolda Eichlera

Gajowa

Glebowa

Gromadzka

Gruntowa

Jagodowa

Jałowcowa

Jarzębinowa

Jaśminowa

Jaworowa

Jesionowa

Jodłowa

Kalinowa

Karniszewicka od nr 105 do końca – nieparzyste oraz od nr 116 do końca – parzyste

Kasztanowa

Kąkolowa

Klonowa

Laskowa

Lawendowa

Leszczynowa

Leśna

Lisia

Liściasta

Łaska od nr 27 do nr 45 – nieparzyste

Łubinowa

Łukowa

Makowa

Malinowa

Malwowa

Migdałowa

Modrakowa

Morelowa

Morwowa

Niska

Olszynowa

Organizacji WiN

Orna

Orzechowa

Osikowa

Owocowa

Piątkowska

Podmiejska

Poziomkowa

Rolnicza

Słonecznikowa

Świerkowa

Tatarkowa

Tęczowa

Topolowa

Torowa

Trawiasta

Węglowa

Wiązowa

Wiśniowa

Wspólna od nr 32 do końca

Żniwna

Żytowicka

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego

adres: św. Jana 27, 95-200 Pabianice

numer komisji: 18 Stefana Batorego

Garncarska

Gdańska

św. Jana – nr nieparzyste

gen. Leopolda Okulickiego

Partyzancka od nr 51 do nr 61 – nieparzyste oraz od nr 56 do nr 60 – parzyste

marsz. Józefa Piłsudskiego

św. Rocha od nr 1 do nr 13

Stary Rynek

Zamkowa od nr 1 do nr 17 – nieparzyste

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic

adres: Gdańska 5, 95-200 Pabianice

numer komisji: 19 Maksymiliana Barucha

Kapliczna

Konopna

Konstantynowska

Kresowa

Majdany

Młynarska

Mostowa

Partyzancka od nr 62 do nr 75

Poprzeczna od nr 13 do końca

Północna

Rypułtowicka

Sejmowa

Warszawska od nr 2 do nr 48 – parzyste

Źródlana

Żwirki i Wigury od nr 1 do nr 19 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 16 – parzyste

Może Cię zainteresować Ordynacja wyborcza – jak przeprowadzane są wybory w Polsce?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Może Cię zainteresować Głosowanie elektroniczne – czy jest możliwe w Polsce?

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W podziale mandatów do Parlamentu Europejskiego będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

Może Cię zainteresować Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wideo Obchody 80. rocznicy D-Day