Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze w Pabianicach

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lokale wyborcze w Pabianicach - lista

Dom Kultury „BARAK” PSM

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego

Lokal Związku Nauczycielstwa Polskiego

Młodzieżowy Dom Kultury

Ochotnicza Straż Pożarna

Przedszkole Miejskie nr 13

Przedszkole Miejskie nr 14

Przedszkole Miejskie nr 16

Przedszkole Miejskie nr 2

Przedszkole Miejskie nr 6

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania