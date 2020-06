Wybory prezydenckie w Pabianicach w czasie epidemii – jak i gdzie głosować, zasady bezpieczeństwa

- użyć płynu do dezynfekcji rąk, pojemnik będzie stał przy wejściu do lokalu

Osoby, które po 23 czerwca zostały skierowane na kwarantannę, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca.

28 czerwca (niedziela) odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W Pabianicach uprawnione do głosowania są 50.873 osoby. Do głosowania korespondencyjnego zgłosiło się 266 osób.

- jeśli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice

- płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję

Środki ostrożności obowiązują również członków komisji, co reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 15 czerwca 2020 r. Poniżej najważniejsze punkty tego rozporządzenia.

- zapewnia się wymianę powietrza przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób i wietrzenie lokalu (przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut), przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej

- stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej muszą być w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie

- powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji (co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania)

Obwodowe Komisje Wyborcze w Pabianicach – zmiany w szpitalu i DPS

W Pabianicach jest 26 stałych Obwodowych Komisji Wyborczych i 3 odrębne (w szpitalu i DPS).