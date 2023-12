Złote serce dla komendanta pabianickiej policji

12 grudnia, o godzinie 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. Podczas 18-stych Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza doceniono osoby, które wspierają ideę wolontariatu.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach. Inspektor Jarosław Tokarski został uhonorowany przez wolontariuszy Złotym Sercem. Nagrodę otrzymał za dotychczasowy wkład w organizowane przez pabianicką Policję działania na rzecz potrzebujących oraz za dawanie przestrzeni do pomagania.

Inspektor Jarosław Tokarski o tym, że chce służyć drugiemu człowiekowi wiedział już w 1995 roku, wstępując do Policji. Swoją karierę zawodową rozpoczął w pionie prewencji, aby później przez kolejne lata awansować w pionie kryminalnym. W 2021 roku został szefem pabianickiej policji. Od tego czasu aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie powiatu. Z wielką energią angażuje się w akcje charytatywne. Wspiera działania profilaktyczne dotyczące przemocy rówieśniczej. Bierze udział w debatach społecznych i spotkaniach z mieszkańcami. Buduje i pielęgnuje relacje z osobami z niepełnosprawnością. Na co dzień dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów, a aktualnie współdziała w zakresie realizacji projektu „Paczuszka dla Maluszka”.