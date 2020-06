Zmiany komunikacji miejskiej w Pabianicach. Co nas czeka?

Od 29 czerwca pasażerów komunikacji miejskiej czeka sporo zmian. Poniżej szczegóły.

Linia 263

Trasa autobusu zostanie wydłużona do Urzędu Gminy w Ksawerowie. Aautobusy będą zatrzymywały się na przystankach na żądanie Kościuszki/Traktorowa. Zlikwidowany zostanie przystanek krańcowy na ul. Kościuszki. Godziny odjazdów bez zmian.

Linia 1

Kurs realizowany w dni powszednie o godz. 22.11 z pętli Waltera-Jankego do Dworca PKP będzie wykonywany o godz. 22.06 od przystanku Nawrockiego/Gawrońska w stronę dworca. Godzina odjazdu z krańcówki przy ul. Waltera-Jankego bez zmian.

Linia 7

Od 29 czerwca obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy linii 7. Bez zmian pozostają kursy do godz. 9.30. Potem będzie ich mniej.

- Mimo to autobusy MZK na trasie Kilińskiego – Grota-Roweckiego – Nawrockiego – Waltera-Jankego będą jeździły nie rzadziej niż co 20 minut dzięki naprzemiennym kursom linii 2, 261 i 262. W porannym szczycie zostanie utrzymana 10-minutowa naprzemienna częstotliwość odjazdów między os. Bugaj a centrum - tłumaczy Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego w Pabianicach.