Mamy wizualizacje rewitalizacji placu Szarych Szeregów w Kolumnie

Tak po rewitalizacji będzie wyglądał plac Szarych Szeregów w pobliskiej Kolumnie. Kolumna to miejscowośc dobrze znana także mieszkańcom Pabianic, a wkrótce jej centrum będzie nie do poznania!



Wykonawcą inwestycji jest firma BINŻ S.A. Prace potrwają do 30.03.2021 r., a ich wartość to 4.301.187 zł.



W zakres prac wchodzi zerwanie istniejącej nawierzchni i położenie nowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej, wodno - kanalizacyjnej. Pojawią się również elementy małej architektury takie jak ławki czy kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia. Na placu zamontowana zostanie fontanna.



Niedawno wyremontowano w tej okolicy miejskie targowisko, co kosztowało blisko 1 mln 400 tys. zł.





