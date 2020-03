Koronawirus Pabianice. 300 mieszkańców Pabianic potrzeba do obsługi wyborów prezydenckich

- Ze względu na sytuację związaną z epidemią Koronawirusa sprzeciwiamy się organizacji wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku. Nasze załączone poniżej stanowisko z apelem o wprowadzenie stanu wyjątkowego i odwołanie wyborów kierujemy do Premiera Mateusza Morawieckiego, gdyż zgodnie z art. 230 obecnie obowiązującej Konstytucji to Rada Ministrów wnioskuje do Prezydenta o jego wprowadzenie - mówi Gabriel Grzejszczak, radni miejski.

Koalicyjny Klub Radnych, partia opozycyjna do Prawa i Sprawiedliwości, odniosła się do organizacji wyborów prezydenckich na terenie Pabianic.

Dodaje, że nawet, jeśli osoby powyżej 60 roku życia zagłosują korespondencyjnie, do wyborów pójdą młodsze osoby. A te następnie wrócą do domów i będą mogli narazić seniorów na zarażenie koronawirusem.

-Zmiana ta dyskryminuje również osoby młodsze. Co ma zrobić 40 bądź 50 letni obywatel posiadający schorzenia przewlekłe, będący w grupie większego ryzyka - jeśli chce oddać głos w wyborach, jest on zmuszony udać się do lokalu wyborczego - puentuje Gabriel Grzejszczak

Oficjalne stanowisko Koalicyjnego Klubu Radnych - urzędnicy mają ciężko

W oficjalnym piśmie KKR w Pabianicach czytamy m.in.

"Urzędnik wyborczy, zajmujący się organizacją wyborów na terenie Pabianic, nie może przejmować zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta. Zgodnie z kalendarzem wyborczym mogą być one dokonywane do 10 kwietnia. Do dnia dzisiejszego żaden z komitetów nie zgłosił swoich kandydatów".

"Nie wyobrażamy sobie, aby wybory miały odbyć się w szkołach, przedszkolach czy instytucjach znajdujących się w sąsiedztwie domów mieszkańców Pabianic. Wizyty dużej ilości osób w lokalach wyborczych może doprowadzić do skażenia wirusem. W związku z tym sprzeciwiamy się narażaniu naszych rodzin na śmiertelne niebezpieczeństwo".