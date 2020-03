Koronawirus Pabianice. Autobusy Z41 do Łodzi z mniejszą liczbą kursów

Od 17 marca (wtorek) łódzki ZDiT zdecydował, że autobus linii Z41 z Pabianic do Łodzi będzie kursował tak jak w sobotę.

Ma to związek z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, a co za tym idzie - mniejszą liczbą pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Autobus linii Z41 kursujący z ul. Wiejskiej w Pabianicach do pl. Niepodległości w Łodzi obsługuje MPK Łódź, którym zarządza właśnie ZDiT.

Od 17 marca na tej linii obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. Dodatkowy kurs będzie realizowany o godz. 4.05 z Pabianic do Łodzi.

Od 19 marca (czwartek) będzie także dodatkowy kurs z Pabianic do Łodzi o godz. 5.05.