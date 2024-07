Prasówka Pabianice 2.07.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pabianicach nie minęło Cię nic ważnego

](https://stronakobiet.pl/piekna-czeszka-z-herbatki-u-tadka-pamietasz-gabi-gold-zobacz-jak-teraz-wyglada-i-czym-sie-zajmuje/ar/c6p2-26511253) Kto nie pamięta jej czeskiego akcentu i długich blond włosów? Gabi Gold współprowadziła z Tadeuszem Drozdą program „Herbatka u Tadka”, który emitowany był w TVP2 oraz TV Polonia. Ponadto była i wciąż jest także piosenkarką oraz aktorką. Niestety, w życiu prywatnym przez długi czas spotykały ją nieszczęścia. Zobacz, co robi i jak wygląda obecnie ta czeska gwiazda!

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pabianic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Giełda samochodowa, czyli największy bazar rozmaitości w Łodzi i regionie. zobacz, co możesz na nim kupić i za ile ZDJĘCIA 1.07.2024”?

Wielki pożar wybuchł na składowisku odpadów kilka kilometrów od Łasku. Doszło tam do eksplozji, są osoby poszkodowane. Do miejscowości Wola Łaska skierowano blisko 30 jednostek straży pożarnej, w tym specjalistyczną z Łodzi. Władze Łasku apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności