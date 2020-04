Pabianice Koronawirus. Kolejna akcja mieszkańców - tym razem dla sąsiadów

Pabianiczanie szyją maseczki nie tylko dla medyków

Grupa pabianiczan, która zapoczątkowała akcję "Pabianice szyją dla medyków" ruszyła z akcją "Szyjemy dla sąsiadów".

Akcja obejmuje całe województwo łódzkie, nie tylko Pabianice.

To sposób, aby bez wychodzenia z domów, pomóc np. sąsiadom w klatce bloku.

"Każdy z Was na klatce schodowej, na ogrodzeniu, wrzucając do skrzynki pocztowej czy w inny sposób bezpieczny może przekazać maseczki dla swoich najbliższych z otoczenia. Dołączcie karteczkę z informacją "Pabianice szyją dla medyków" i nie tylko - potrzebujesz weź. Zróbcie to w sposób, jaki przyjdzie Wam do głowy. Tak by wszystkim obdarowanym i nam również było miło"

- zachęcają inicjatorzy akcji.

Pani Tereska pomogła

Jedną z osób, która zaangażowała się w akcję jest pani Teresa. Sama uszyła 130 sztuk i zrobiła 13 paczek po 10 w każdej. Dołączyła do nich karteczki "Pabianice szyją dla sąsiadów i nie tylko. Drogi sąsiedzie - potrzebujesz, weź maseczkę". Zostawiła je w swoim bloku i sąsiednich.