Pabianice Koronawirus. Pabianice dają czadu - uszto tysiące maseczek!

Akcja "Pabianice szyją dla medyków" z rekordami

W Pabianicach ruszyła akcja szycia maseczek ochronnych dla personelu m.in. szpitali. Przyłączyli się do niej wolontariusze Agrafki, harcerze, mieszkańcy Pabianic, prywatne firmy, które dostarczały m.in. materiały do szycia. Dotąd uszyto już 3.925 maseczek! Trafiły aż do 15 instytucji.

- Cała liczna pabianicka grupa MOCY, szyje, dowozi, rozwozi cały czas, aby pomóc personelowi medycznemu w tym trudnym okresie.

Pamiętajcie, że nie jesteście sami, ciągle działamy dla Was, bo wiemy, że walka z pandemią koronawirusa jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla pracowników i pracownic systemu ochrony zdrowia - mówi Renata Uznańska Bartoszek, koordynatorka akcji.

Gdzie powędrowały?

Maseczki otrzymali m.in. pracownicy szpitala w Pabianicach, łódzkich szpitali czy szpitala w Łagiewnikach. Grupa społeczników, do której należą także radni, zawozi materiały do szyjących, potem odbiera maseczki i zawozi do placówek leczniczych.

Jeśli ktoś chce przyłączyć się do akcji, wystarczy dołączyć do grupy na Facebooku "Pabianice szyją dla medyków" lub zadzwonić pod numer tel. 728 718 968.