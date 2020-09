Przegląd tygodnia w Pabianicach, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów.

Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

Co na obiad z dyni? Oto PRZEPISY na pyszne potrawy z dyni: Kotlety z dyni, dyniowy gulasz, zapiekanka z dyni i zupa krem z dyni. 4.09.20 Niewiele osób wie, że to letnie warzywo występuje aż w 20 odmianach. Potrawy z dyni są bogate w witaminy, małokaloryczne i zdrowe. Dynia bowiem jest warzywem bardzo sycącym i doskonale wpływającym na cerę. Tłuszcze zawarte w pestkach dyni zaliczają się do pełnowartościowych tłuszczów roślinnych.

Fame MMA 7: jak oglądać? Fame MMA 7 PPV, KARTA WALK. O której walczy Popek? Już w najbliższą sobotę, 5 września, siódma edycja GALI Fame MMA. Tym razem gala odbędzie się w Katowicach. Kto wystąpi na ringu przed katowicką publicznością i co więcej pokona swojego przeciwnika? O której walka Popka? O której walka Linkiewicz? Gdzie oglądać pojedynki?