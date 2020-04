Staruszce zabrakło sił, żeby zrobić zakupy... Pomogli strażnicy

Jak się okazało, 86-letnia pabianiczanka chciała pójść na zakupy do pobliskiego sklepu, ale nie starczyło jej już sił, aby do niego dojść. Usiadła więc na schodku, żeby nabrać sił i ruszyć dalej.

- Patrol pomógł kobiecie. Wyposażył ją w maseczkę, zabrał do radiowozu i podwiózł do sklepu spożywczego. Strażniczka towarzyszyła staruszce podczas robienia zakupów. Funkcjonariusze odwieźli kobietę do domu - mówi Tomasz Makrocki, komendant pabianickich strażników miejskich.

Strażnicy miejscy przypominają, że starsze osoby mogą się zwracać telefonicznie o pomoc do wolontariuszy z Grupy Wolontarystycznej „Agrafka”, dzwoniąc pod nr telefonu 691 807 789.