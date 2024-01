Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Pabianice, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Pabianic

Dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego 29 stycznia rozpoczynają się ferie. Przy okazji ostatnich lekcji w tym semestrze postanowiliśmy przypomnieć sylwetki najpopularniejszych nauczycieli w Łódzkiem. To oni wygrali w ubiegłorocznym plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Laureatów z wszystkich powiatów przedstawiamy w naszej galerii zdjęć.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pabianicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tuż po godz. 6;00 volkswagen transporter wpadł w poślizg. Do szpitala przetransportowano trzy osoby

Policjanci zatrzymali 46-latkę, która podpaliła jedno z mieszkań na ulicy Wspólnej w Pabianicach. Właściciel lokalu wycenił straty na kwotę ponad 5000 złotych. Kobieta odpowie za zniszczenie mienia. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pabianickie Centrum Medyczne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, uruchomi z początkiem lutego nową poradnię – alergologiczną (w ramach przychodni specjalistycznej). Oznacza to, że osoby borykające się z problemami alergologicznymi znajdą fachową pomoc w tym zakresie właśnie w szpitalu w Pabianicach.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli miejskich i klas pierwszych pabianickich szkół podstawowych. Po raz pierwszy nabór do szkół podstawowych będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej. Nabór do przedszkoli będzie prowadzony w formie elektronicznej już trzeci rok.

33-latek pożyczył telewizor od znajomego i zamiast oddać, sprzedał go w jednym z lombardów.