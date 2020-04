W Pabianicach szyją coraz więcej maseczek - teraz potrzebne są nie tylko medykom

Nie tylko dla medyków

Odkąd wybuchła epidemia koronawirusa, w Pabianicach ruszyła akcja "Pabianice szyją dla medyków". Uszyto już tysiące maseczek. Akcja rozrosła się również o akcję szycia maseczek dla sąsiadów. Teraz, kiedy każdy ma obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, społecznicy szyjący maseczki mają jeszcze więcej pracy.

Dla kogo szyją?

Ostatnio m.in. 200 maseczek od pabianiczanek trafiło do Straży Miejskiej w Łodzi. Maseczki otrzymali także lokatorzy bloku przy ul. Wyszyńskiego w Pabianicach. Kolejne 150 sztuk maseczek trafiło do kamienicy przy ul. Narutowicza i 3O sztuk do mieszkańców ul. Partyzanckiej. Maseczki powędrowały także do mieszkańców ulic 20- stycznia, Smugowej, Piotra Skargi, Łaskiej, Moniuszki, Brackiej.

Zapotrzebowanie na maseczki jest także w gminach sąsiadujących z Pabianicami.

- Jeżeli jest ktoś z gminy wiejskiej Pabianice, z gminy Dobroń, Dłutów, Ksawerów, Lutomiersk, odzywajcie się. Damy WAM wykrojone maseczki, a potem rozdamy je w waszych gminach- Strażakom OSP oraz wszystkim którzy potrzebują maseczek - apelują wolontariusze.