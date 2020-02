W pabianickim szpitalu charytatywnie odmalował oddział pediatryczny ZDJĘCIA

Przez 10 dni pabianicki twórca murali Adam Wirski KRUK odmalował korytarz oddziału dziecięcego Pabianickiego Centrum Medycznego. Na ścianach pojawił się lis, kot, pies, krowa, rolnik jadący traktorem, samochód, samolot, a także ptaki, chmury, drzewa, domki i balony. Wszystko to za błękitno - zielonym tle. A jeszcze niedawno ściany były żółte. KRUK pomalował pediatrię za darmo.

- W zeszłym roku zadzwoniła do mnie koleżanka, która jest lekarzem na pediatrii, z zapytaniem czy nie namalowałbym czegoś u niech na oddziale. Kiedy powiedziała mi, że chodzi o pediatrię, zgodziłem się bez wahania - wyznał KRUK. - Wykonałem szkic, który zaakceptowała ordynator. To co namalowałem ma być przyjazne dla dzieci. Daje mi to dużo radości. I to jeszcze nie koniec.

W międzyczasie okazało się, że na oddziale jest jeszcze trochę ścian do pomalowania. KRUK zgodził się bez wahania kontynuować dzieło, więc malunki pojawią się także na wejściu, w świetlicy i na izbie przyjęć.