W szpitalu w Pabianicach zakaz odwiedzin - w obawie przed epidemią koronawirusa

W pabianickim szpitalu nie ma przypadków podejrzeń koronawirsa, ale w ramach bezpieczeństwa pacjentów, personelu i odwiedzających, placówka wprowadziła strefę buforową.

Strefa buforowa w szpitalu - co oznacza?

Wejście na teren szpitala w Pabianicach odbywa się przez wyznaczoną strefę buforową. Każdy, kto przyjdzie do szpitala, musi skorzystać z obowiązkowej szatni, która jest bezpłatna. Strefa buforowa znajduje się na wysokim parterze, w budynku 1D. Wejście na piętro jest zagrodzone. W holu każda osoba wchodząca do placówki ma mierzoną temperaturę elektronicznym termometrem bezdotykowym - robi to ratownik medyczny. Potem przechodzi wywiad epidemiologiczny.

Jak dostać się do lekarza na umówioną wizytę?

"Wejście do poradni specjalistycznych znajduje się na wprost laboratoryjnego punktu pobrań (klatką schodową lub windą). Tą samą drogą można dostać się do pomieszczeń usytuowanych na niskim parterze" - czytamy na Facebooku szpitala".