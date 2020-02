Załóż dres - ucisz stres. To program dla wszystkich przepracowanych!

Wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego mogą skorzystać z realizowanego przez pabianicki szpital programu unijnego "Załóż dres - ucisz stres".

Do tej pory z programu korzystali jedynie mieszkańcy określonych gmin. Teraz przeznaczony jest dla każdego mieszkańca woj. łódzkiego - pod pewnymi warunkami. Muszą to być osoby, które mieszkają w woj. łódzkim i pracują co najmniej 15. Trzeba też przejść wstępną kwalifikację do udziału w projekcie.

Program skierowany jest do osób, które są przepracowane i zestresowane, co może negatywnie odbijać się na ich zdrowiu oraz kondycji psychicznej i fizycznej. Podczas zajęć ze specjalistami uczestnicy programu nauczą się, jak radzić sobie ze stresem.

W ramach programu mogą skorzystać z treningów behawioralnych z rozwijania umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, rozwijania umiejętności emocjonalnych, zarządzania sobą w czasie, treningu relaksacyjnego. Uczestników programu czekają także konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne. Można również uzyskać zwrot kosztów za zajęcia aktywności fizycznej, które uczestnik sam wybierze i zrealizuje w wybranym przez siebie miejscu.