Bruno ze schroniska w Pabianicach nie radził sobie bez wolontariuszy ZDJĘCIA

Bruno ma 8 lat, a połowę życia spędził w schronisku. Do Pabianic przywieziono go ze Zgierza.

Dlatego ogony merdały jak szalone, kiedy pod koniec maja wolontariusze ponownie przyszli do schroniska. Ale nie wszystkie psy tak szybko wróciły do normalności i dobrze zniosły rozstanie.

- Na początku jest nieufny i z dystansem podchodzi do obcych. U niego trzeba sobie zapracować na zaufanie. Ale kiedy już pozna kogoś, to jest wiernym i oddanym przyjacielem. W stosunku do psów stara się być tolerancyjny - opowiada Magda.

Psy odwiedzają raz w tygodniu, w soboty. Ale oprócz tego wolontariusze dużo siedzą w domu przed komputerami, szukając psom nowych domów

- Dla nas wolontariat to nie sobotnie zabawy, to sposób na życie i poświęcamy się temu w 100%, dla wielu z nas to całe życie. Psami zajmujemy się od zawsze. Pomagamy w schronisku, ale również i poza nim. Często pomagamy psom już adoptowanym, które sprawiają problemy lub ciężko przychodzą im pierwsze dni w nowym domu. To ciężka praca, ale my to kochamy - mówi Magda.

Są też emocje, na które trzeba się uodpornić. Ale też nie można zupełnie się ich wyzbyć.

- To właśnie te emocje nakręcają nas do dalszego działania. Myśl, że w sobotę spotkamy rozmerdane ogony, które na nas cały tydzień czekają jest jak uzależnienie. Oczywiście, że człowiek się przywiązuje i praktycznie każdy z nas ma swojego ulubionego podopiecznego, a gdy zajmujesz się nim kilka lat, tak jak ja Brunem, to siłą rzeczy zależy ci na nim i robisz wszystko, aby znalazł swój zasłużony dom - opowiada wolontariuszka.