Była skarbnik miasta chce zostać prezydentem Pabianic. Rozłam w koalicji Grzegorza Mackiewicza

Komitet Wyborczy Projekt Pabianice przedstawił kandydatkę na urząd prezydenta Pabianic. Będzie nim była skarbniczka miasta Anna Łosiak. Jednym z liderów do Rady Miejskiej jest Krzysztof Rąkowski, obecny przewodniczący Rady Miejskiej, który był w koalicji z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem.

To spore zaskoczenie bowiem Krzysztof Rąkowski uważany był za człowieka Grzegorza Mackiewicza i nikt nie spodziewał się, że wystartuje z innego komitetu wyborczego niż tego należącego do obecnego prezydenta. Transfer do Projektu Pabianice to duża niespodzianka. Krzysztof Rąkowski jest liderem komitetu na osiedlu Bugaj. - Zawsze przyjmuję zaproszenia od społeczników i mieszkańców miasta. Po to by je zmieniać dalej i pomagać im w realizacji ich założeń. Z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem mamy odmienne spojrzenie na miasto - powiedział Krzysztof Rąkowski, który kilka dni temu złożył również rezygnację z bycia członkiem Platformy Obywatelskiej.

Kobieta na prezydenta

Podczas konferencji wiele osób myślało, że to właśnie Krzysztof Rąkowski będzie kandydatem na prezydenta. Nic bardziej mylnego. Tu również spora niespodzianka. - To musi być osoba, która nie będzie bała się wykorzystać wszystkich możliwych środków, żeby to miasto się rozwijało. To musi być osoba wrażliwa na estetykę i piękno, ale przede wszystkim na czystość, bo w tym mieście tego potrzebujemy. To musi być taka osoba, która czuje to miasto i ma ogromne doświadczenie również w biznesie i dlatego uważamy, że taką osobą musi być kobieta. Naszą kandydatką jest Anna Łosiak - powiedział podczas konferencji Krzysztof Rąkowski.

Przygoda Anny Łosiak z samorządem rozpoczęła się pod koniec lat 90-tych, podczas tworzenia powiatu pabianickiego. Do współpracy zaprosił ją Jacek Gryzel, były prezydent Pabianic. - W 2015 roku objęłam funkcję skarbnika miasta Pabianic i prezydent wyznaczył mi bardzo ważne zadanie, jakim było zakończenie procesu naprawczego miasta i ustabilizować finanse i to się udało. Pabianice dla mnie to rodzina, która tu mieszka. To są znajomi i przyjaciele i na pewno wiele osób będzie zastanawiać się, co jej strzeliło do głowy. Zastanawiałam się bardzo długo nad tą propozycją, ale ci ludzie mnie bardzo zafascynowali, bo to samorządowy projekt ludzi, którzy chcą coś zmienić - mówiła Anna Łosiak, kandydatka na prezydenta. Była skarbnik chciałaby wprowadzić inicjatywy obywatelskie oraz .. posprzątać miasto. Innymi obietnicami komitetu jest. m.in. stworzenie wybiegu i placu zabaw dla psów, czy skrzynek menstruacyjnych w wszystkich szkołach. Miałyby znaleźć się w nim m.in. podpaski i tampony.

