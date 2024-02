Był tak pijany, że zasnął za kierownicą na środku jezdni

25 lutego 2024 roku około godziny 11.45 policjanci z pabianickiej drogówki pojechali na ulicę Mały Skręt w Ksawerowie, gdzie na środku jezdni miał spać nietrzeźwy kierujący.

Funkcjonariusze na miejscu zastali świadków zdarzenia, którzy zaobserwowali, jak kierujący osobową hondą nie trzymał toru jazdy. Ponieważ byli zaniepokojeni tym widokiem i mieli podejrzenie, że może być nietrzeźwy postanowili za nim zawrócić. Gdy dojechali do samochodu, ten stał zaparkowany na środku drogi, a za kierownicą spał mężczyzna. Taki widok zastali też interweniujący funkcjonariusze. 43-letni kierujący nie reagował na zadawane pytania i z trudem otwierał oczy. Na fotelu pasażera leżała pusta półlitrowa butelka po alkoholu.

Mieszkaniec gminy Andrespol był tak pijany, że nie mógł „dmuchnąć” odpowiedniej ilości powietrza w urządzenie pomiarowe. Przeprowadzone badanie wykazało 3,8 promila alkoholu w organizmie. Jednak konieczne było również pobranie krwi do dalszych badań. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, której załoga zadecydowała o przewiezieniu 43-latka do szpitala. Mężczyzna stracił już uprawnienia. Teraz grozić może mu wysoka grzywna, zakaz kierowania pojazdami oraz do 3 lat pozbawienia wolności.