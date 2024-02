Nowy sprzęt i poradnia w szpitalu. Nowy laparoskop w PCM

Za pomocą morcelatora, gdyż mowa właśnie o tym urządzeniu, można usunąć z pola operacyjnego np. trzon macicy lub mięśniaki - poprzez zmielenie. Dotychczas takie operacje były przeprowadzane w naszym szpitalu w tradycyjny sposób, co oznacza, że lekarze, posługując się skalpelem, musieli otwierać jamę brzuszną. Teraz metoda ulega znacznej zmianie.

– Morcelator umożliwia wykonanie zabiegu bez klasycznego nacięcia powłok brzusznych. Jest to o tyle ważne, że znacznie skraca się okres rekonwalescencji, nie mówiąc już o tak istotnej kwestii, jak zwiększenie bezpieczeństwa. Ryzyko zakażenia rany jest również bardzo niewielkie – mówi doktor Dariusz Owczarek, kierownik oddziału ginekologiczno – położniczego.

Zespół medyków ze szpitala w Pabianicach przeprowadził już pierwszą operację w wykorzystaniem nowego urządzenia.

– Wycięliśmy laparoskopowo trzon macicy czterdziestokilkuletniej kobiecie, zmagającej się się z obfitymi miesiączkami. Pacjentka jednego dnia została przyjęta do oddziału, następnego – zoperowana, a kolejnego – wypisana do domu. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy przeprowadzili operację brzuszną – dodaje kierownik.