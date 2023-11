Jeden z najnowocześniejszych laserów znajduje się w pabianickim szpitalu!

Oddział urologiczny ma długoletnie doświadczenie w leczeniu kamicy układu moczowego metodą endoskopową, czyli przez naturalne otwory, bez cięcia chirurgicznego.

- Początkowo wykonywaliśmy je tylko w pęcherzu moczowym endoskopami „ślepymi”, a potem tzw. „uratem” - przez optyczny cystoskop. Następnie, dzięki nowej technologii, również w moczowodzie i nerce. Około 20 lat temu zaczęliśmy wykorzystywać do zabiegów tzw. „sztywny” endoskop, a od 8 lat wykonywane są małoinwazyjne zabiegi endoskopami „giętkimi” – wyjaśnia doktor Grzegorz Krzyżanowski, ordynator oddziału urologicznego.

Zabieg usunięcia kamieni polega na wprowadzeniu bardzo cienkiego endoskopu „giętkiego” przez moczowód do nerki i spylenia kamieni laserem. Do tej pory lekarze wykorzystywali do tego laser o mocy 30 W, który zresztą nadal działa i dobrze służy pacjentom.

Nowy ma znacznie większą moc, bo 150 W, co pozwala wielokrotnie szybciej i skuteczniej kruszyć złogi w całym układzie moczowym.