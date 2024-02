MZK testuje elektrycznego Solarisa. Elektryk zacznie kursować od piątku

Solaris Urbino 9 LE electric to najmłodszy i najmniejszy produkt w bateryjnej ofercie producenta z podpoznańskiego Bolechowa. Na pokładzie znajduje się 27 miejsc siedzących dla pasażerów, a w sumie pojazd może pomieścić do 60 osób. Znajdujący się na pokładzie silnik elektryczny jest zasilany energią pochodzącą z baterii, o pojemności ponad 350 kWh, co według deklaracji producenta pozwala na pokonanie od 220 do 250 km na jednym ładowaniu.

Jak informuje producent, o komfort pracy kierowcy oraz większone bezpieczeństwo dbają nowoczesne systemy wsparcia kierowcy. Zestaw kamer zastępuje tradycyjne lusterka, zainstalowano również system ostrzegający kierowcę o obecności pieszych oraz pojazdów w pobliżu autobusu i w obrębie tzw. „martwych pól”.

Bateryjny Urbino 9 LE electric miał swoją premierę jesienią 2021 roku. Do tej pory pojazd był testowany m.in. w hiszpańskim Alicante oraz w Trójmieście i Inowrocławiu, a ostatnio w Zielonej Górze i Żaganiu.